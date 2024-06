América-MG vai até Belém e coloca a sua invencibilidade à prova na Série B

Embalado por cinco vitórias seguidas, o América-MG volta a campo nesta terça-feira, em um dos dois jogos que fecham a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O seu foco é seguir na briga pela liderança, além de colocar a sua invencibilidade à prova, uma vez que é o único que ainda não perdeu na competição.

Fora de casa, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), o América-MG faz um duelo de opostos contra o Paysandu, às 21h30. Os donos da casa ainda não comemoraram nenhuma vitória no campeonato e figuram na zona de rebaixamento, com cinco pontos em sete jogos.

Mesmo assim, o time comandado por Hélio dos Anjos chega empolgado depois de ter sido campeão da Copa Verde, na última quarta-feira. Foram duas goleadas estrondosas em cima do Vila Nova-GO: 6 a 0 em Belém e 4 a 0 em Goiânia(GO). O foco total agora estará na disputa da Série B.

Por outro lado, o América-MG é o único time que ainda não perdeu até agora. Com 15 pontos, está no G-4 e vem de duas vitórias por 2 a 1, sobre o Guarani e o Santos.

Mais cedo, às 19h, Mirassol e Guarani fazem um duelo paulista no estádio José Maria de Campos Maia. O time de Campinas não vive um bom momento e está no Z-4 com apenas quatro pontos e uma vitória em sete jogos.

Já o rival vive um momento diferente. Apesar de vir de derrota para o Amazonas, por 1 a 0, ocupa a parte intermediária da tabela com 11 pontos e tenta se aproximar do G-4.