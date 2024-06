Grêmio encara o Huachipato-CHI em 'mata-mata' por classificação na Copa Libertadores

O Grêmio disputará nesta semana os dois jogos atrasados da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, às 21h, visita o Huachipato-CHI no estádio CAP Acero, em Talcahuano, no Chile, pela quarta rodada, em duelo com clima de mata-mata já que o vencedor garante a última vaga às oitavas de final.

No jogo da sexta rodada, que marcou sua volta aos gramados, o Grêmio goleou o líder The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0, chegando a seis pontos na terceira colocação do Grupo C. Está atrás dos bolivianos, com dez e já com seis partidas.

O Huachipato, com oito pontos e cinco compromissos, aparece à frente do Estudiantes-ARG, lanterna da chave com uma vitória e um empate em cinco disputas. Os argentinos serão os adversários do Grêmio no próximo sábado, às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Se vencer, o Grêmio assumirá o segundo lugar e estará classificado e dependerá apenas de si para garantir a liderança. Além disso, eliminará qualquer chance do Estudiantes, seu último adversário, de ir aos playoffs da Sul-Americana, destinado ao terceiro colocado.

Se empatar, ainda dependerá apenas de si para se classificar, mas precisará enfrentar um Estudiantes com chances de ir à Sul-Americana. Se perder, estará eliminado da Libertadores, restando disputar o terceiro lugar com os argentinos.

Apesar de buscar a classificação, Renato também lembrou que o empate mantém o Grêmio com chances. "A gente precisa sair vivo. Dos três resultados, temos dois nos quais o Grêmio continua. Se vier a vitória, melhor ainda, a gente sai classificado. Mas, se não der para conseguir a vitória, um empate. Aí decidimos em casa com o Estudiantes", avaliou.

Como retornou aos gramados na última semana, o técnico Renato Gaúcho poupou o time no final de semana em que o Grêmio perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 0. O principal desfalque será o volante Villasanti, que está com a seleção paraguaia. O zagueiro Pedro Geromel e o atacante Pavon são outras baixas, mas por lesões. Com isso, o time titular deve ser o mesmo que goleou o The Strongest.

Na última rodada da Libertadores, o Huachipato venceu o Estudiantes por 4 a 3 com gol no final. O técnico Francisco Troncoso não deve mexer muito na escalação. Entretanto, terá o retorno do meia Gonzalo Montes, que cumpriu suspensão e deve voltar ao time, formando o setor com Loyola, Santiago Silva e Sepúlveda.

FICHA TÉCNICA

HUACHIPATO-CHI X GRÊMIO

HUACHIPATO - Parra; Maxi Gutiérrez, Malanca, Gazzolo e Leo Díaz; Loyola, Santiago Silva, Sepúlveda e Gonzalo Montes; Cris Martínez e Maxi Rodríguez. Técnico: Francisco Troncoso.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Diego Costa e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Huachipato-CAP Acero, em Talcahuano, no Chile.