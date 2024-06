Cristiano Ronaldo reage a contratação de Mbappé pelo Real Madrid: 'Minha vez de te ver'

A contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid foi o assunto mais repercutido neste início de semana. O atacante francês celebrou sua ida para o time de Madri em um post nas redes sociais, e muitos jogadores comemoraram a sua chegada ao clube espanhol, incluindo Cristiano Ronaldo.

O português, ídolo do clube merengue e de quem o astro francês é fã, não deixou passar em vão a contratação de Mbappé e celebrou a chegada do atacante ao time espanhol. "É a minha vez de te ver. Animado pra te ver iluminar o Bernabéu", comentou o jogador português.

Mbappé nunca escondeu a admiração e a idolatria que sente pelo maior artilheiro da história do Real Madrid. Nas fotos em que publicou, é possível ver o jogador, quando criança, com uma jaqueta do clube ao lado de Cristiano Ronaldo durante uma visita.

Na mesma postagem, o astro francês disse que está realizando um sonho ao jogar em Madri. "Um sonho tornado realidade. Tão feliz e orgulhoso por entrar para o meu clube dos sonhos", escreveu.

Outros jogadores da equipe festejaram a contratação feita pelo time espanhol e deram as boas-vindas ao atleta, incluindo os brasileiros Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior.