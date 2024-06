Djokovic desiste de Roland Garros e Sinner se tornará o tenista nº 1 do mundo

Após ser submetido a exames, Novak Djokovic desistiu de seguir competindo em Roland Garros, nesta terça-feira. O tenista sérvio sofreu uma lesão no joelho direito e abandonou o Grand Slam francês um dia antes de entrar em quadra pelas quartas de final. Com a desistência, o tênis masculino terá um novo número 1 a partir da próxima semana, o italiano Jannik Sinner.

A organização de Roland Garros explicou que o sérvio abandonou o torneio assim que um exame de ressonância magnética apontou lesão no menisco medial do joelho direito. Djokovic foi submetido ao exame nesta terça, após desistir do treino agendado para o dia. O sérvio já havia declarado na segunda que havia a possibilidade de não jogar sua partida das quartas de final, contra o norueguês Casper Ruud, agendada para quarta-feira.

O recordista de títulos de Grand Slam teria se machucado durante a partida contra o argentino Francisco Cerúndolo, na segunda. Ele recebeu atendimento médico em quadra por duas vezes, foi medicado e ainda acabou sofrendo um tombo no quinto set da longa partida, em que precisou fazer um esforço físico considerável para buscar a virada no placar.

"Há algumas semanas que tenho um pequeno problema no joelho, mas não é grande coisa. Aí escorreguei no segundo set e senti dor", disse o sérvio, ao fim da partida das oitavas de final. "Tomei muitos analgésicos e eles começaram a fazer efeito no final do quarto. Mas não sei se jogarei nas quartas de final, vamos esperar para ver."

A vitória sobre o argentino, ainda que sofrida, marcou mais um recorde na carreira do sérvio. Ele alcançou o triunfo de número 370 em torneios de Grand Slam, superando o suíço Roger Federer. No entanto, a insistência em permanecer em quadra na segunda acabou prejudicando a condição física do sérvio.

NOVO NÚMERO 1

Como defendia 2 mil pontos no ranking, por ser o atual campeão de Roland Garros, Djokovic perderá 1.600 pontos na atualização da lista da ATP, na próxima segunda-feira. Assim, ficará abaixo de Sinner, que fez fraca campanha em Paris na temporada passada e já soma pontos suficientes para superar o sérvio na relação dos melhores do mundo.

Com esta mudança, Sinner se tornará o primeiro italiano a alcançar o topo do ranking. O feito confirma o bom momento vivido pelo tenista, que faturou seu primeiro Grand Slam em janeiro, ao levantar o troféu do Aberto da Austrália. Ele já acumula três títulos no ano, com um considerável retrospecto de 32 vitórias e apenas duas derrotas até agora.