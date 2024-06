Savinho despista sobre conversa com Guardiola, prioriza seleção e promete voltar ao Atlético-MG

Uma das apostas do técnico Dorival Júnior para o concorrido setor de ataque da seleção brasileira, o atacante Savinho animou os torcedores do Atlético-MG ao revelar o desejo de retornar ao clube no futuro. Esse reencontro, no entanto, deve demorar, já que o atleta deve reforçar o Manchester City na próxima temporada.

"Penso, sim, em voltar ao Atlético-MG, jogar mais e mostrar mais. Não demonstrei muito. Eu acompanho praticamente todos os jogos, vi o carinho da volta do Bernard e ele merece. Pretendo, sim, voltar. É um sonho do meu padrasto também, que é atleticano e tem também esse carinho. Saí novo e não consegui jogar muito minutos", disse Savinho, que tem apenas 35 jogos com a camisa alvinegra e dois gols marcados.

Com 20 anos, Savinho pertence ao Grupo City e ainda não sabe se seguirá no Girona, onde foi um dos destaques no Campeonato Espanhol, ou se ganhará uma chance no Manchester City. Ele despistou quando perguntado se chegou a conversar com o técnico Pep Guardiola.

"Sei que tem muitos rumores do Manchester City, mas estou focado aqui na Copa América e não quero falar muito sobre isso. Estou deixando para meus empresários decidirem fora do campo. Estou focado e em breve teremos notícias", prometeu o jogador em sua primeira entrevista coletiva de imprensa com a camisa da seleção, realizada nesta terça-feira.

"Tenho que agradecer a Deus por viver esse momento. É minha primeira coletiva na Seleção. Às vezes no quarto, falando com o Yan, não acredito que estou vivendo esse momento. Sou grato a Deus, ao Girona pela oportunidade de jogar futebol e viver momentos como esse", completou.

O Brasil se prepara para enfrentar o México, em partida preparatória para a Copa América. O jogo será neste sábado, em College Station, no Texas. A seleção de Dorival inicia sua trajetória no torneio frente à Costa Rica, no dia 24 de junho, às 22h (horário de Brasília), em Los Angeles.