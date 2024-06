Campeão unificado dos pesados do boxe vai protagonizar filme com Dwayne 'The Rock' Johnson

Depois de se tornar o primeiro campeão unificado dos peso pesado da era dos quatro cinturões do boxe, o ucraniano Oleksandr Usyk fará sua estreia no cinema no próximo filme do astro Dwayne 'The Rock' Johnson, intitulado 'A Máquina Esmagadora'. O longa relata a vida do lutador de UFC e luta livre Mark Kerr.

"Usyk participará do filme como Igor Vovchanchyn, a lenda das artes marciais mistas da Ucrânia", disse Dwayne Johnson nas redes sociais. "Vovchanchyn teve uma luta lendária contra Mark Kerr."

Johnson continuou. "Tenho muito respeito por Oleksandr Usyk. Será uma honra compartilhar o ringue com ele. Estou emocionado de trabalhar contigo, irmão."

Usyk, de 37 anos, se sagrou campeão mundial dos pesos pesados pelo Conselho Mundial (VMB), Organização Mundial (OMB). Associação Mundial (AMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB) no último dia 18, quando venceu por pontos o britânico Tyson Fury, após 12 assaltos, me decisão unânime dos jurados, em duelo realizado em Riad, na Arábia Saudita.

Ex-campeão dos cruzadores, Usyk, que recebeu uma bolsa de R$ 100 milhões, está invicto no boxe profissional, com 22 vitórias, sendo 14 nocautes. Ele também conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012.