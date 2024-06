Alcaraz derrota Tsitsipas e vai enfrentar Sinner na semifinal de Roland Garros

O espanhol Carlos Alcaraz garantiu vaga nas semifinais de Roland Garros, nesta terça-feira, ao vencer o grego

Stefanos Tsitsipas, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 6/4, em 2h15 de jogo.

O adversário de Alcaraz na briga por um lugar na final do Grand Slam parisiense será o italiano Jannik Sinner, novo número 1 do mundo, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov também por 3 sets a 0.

"Controlei bem as emoções e consegui gerenciar as situações no início da partida e estou feliz por chegar à semifinal", disse Alcaraz, que prevê um grande jogo com Sinner. "Vai ser um bela disputa. Sinner é um jogador que faz a gente crescer na carreira por exigir muito nos jogos."

Alcaraz começou a partida com uma quebra de saque logo no primeiro game. Isso deu tranquilidade ao jogador espanhol, que se apoiou em um eficiente primeiro saque para confirmar seus serviços. Para terminar o set, o número 3 do mundo ainda foi melhor que o grego no saque do adversário para fechar em 6/3.

Tsitsipas, nono do mundo, voltou com um saque melhor no segundo set, mas viu Alcaraz conseguir uma quebra no segundo game. O espanhol chegou a ter 4/1 e parecia fácil a conquista da parcial. Mas o grego se superou ao conseguir devolver a quebra e a disputa foi para o tie-break. Mais uma vez Alcaraz foi equilibrado e fechou com 7/3 para ganhar o segundo set.

O terceiro set começou mais equilibrado. A primeira quebra só aconteceu no sétimo game, com dupla falta de Tsitsipas. O erro pareceu desequilibrar psicologicamente o grego, que perdeu ponto fácil no game seguinte, enquanto Alcaraz aproveitou para fazer 5/3.

Visivelmente irritado, Tsitsipas veio para o tudo ou nada, arriscou muito no saque e diminuiu a vantagem do rival para 5/4. Mas o grego voltou a errar no último game, enquanto o espanhol acertou linda 'largadinha' para encerrar o jogo em 6/4.