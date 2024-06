Hulk sofre lesão muscular e desfalca o Atlético-MG nas próximas rodadas do Brasileirão

O torcedor do Atlético-MG recebeu uma notícia ruim nesta terça-feira. Nas redes sociais, o clube comunicou que o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o atleta perderá os próximos compromissos do time no Brasileirão.

"O atacante Hulk teve constatada uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou o trabalho na fisioterapia. Desejamos ao nosso super-herói uma boa recuperação", diz o comunicado.

O Atlético-MG, no entanto, não divulgou o grau da lesão e nem o período de recuperação até que Hulk possa voltar aos gramados. A expectativa é que retorne antes mesmo dos duelos das oitavas de final da Copa Libertadores. O time mineiro enfrenta o San Lorenzo-ARG em agosto.

Titular absoluto e capitão do Atlético-MG, Hulk tem 22 partidas nesta temporada, com nove gols e seis assistências. Sem poder contar com o camisa 7, o técnico Gabriel Milito deve escolher o chileno Eduardo Vargas como novo companheiro de Paulinho no ataque.

O Atlético-MG volta a campo apenas no próximo dia 11, contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.