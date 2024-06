Flamengo é multado pela Conmebol após torcida soltar 34 bombas em jogo da Libertadores

A Conmebol multou o Flamengo em 10 mil dólares, aproximadamente R$ 52 mil, pelo estouro de 34 bombas nas arquibancadas do setor Norte do Maracanã durante a vitória sobre o Bolívar por 4 a 0, pela quinta rodada da Copa Libertadores. O time rubro-negro foi enquadrado no artigo 12.2 C do código disciplinar, que proíbe o uso de qualquer tipo de artefato, a exemplo de sinalizadores, objetos pirotécnicos, dentre outros.

"Antes do início do protocolo de saída das delegações para o campo de jogo (entre os minutos -10 e -5) os torcedores da equipe local localizados no setor da galeria norte do estádio ativaram 5 bombas sonoras. Isto se repetiu no protocolo de saída com 4 ativações dos mesmos elementos, bem como nos minutos 2, 38, 39, 42, 44+1, 55, 58, 80 e 90+2, fazendo um total de 34 detonações. Todas essas ativações foram realizadas no setor galeria norte do estádio", disse o relato feito pelo oficial de segurança do jogo.

O Flamengo pode nos próximos dias pegar uma punição mais severa da Conmebol, pois também foi enquadrado no artigo 27, sobre reincidência. O clube rubro-negro será julgado por novas infrações ocorridas durante a vitória sobre o Millonarios-COL por 3 a 0, pela sexta rodada.

As punições, porém, não atrapalham o bom momento do Flamengo na competição. O time rubro-negro lidera o Brasileirão e também carimbou a vaga nas oitavas de final da Libertadores. A classificação veio com o segundo lugar do Grupo E, atrás apenas do Bolívar.

O sorteio, inclusive, colocou os times novamente frente a frente nas oitavas de final. As partidas acontecerão em agosto, com o primeiro jogo no Maracanã e a decisão para a Bolívia.