Na Série D, Portuguesa-RJ vence o Democrata-MG e vai a 3,º do Grupo A6

A Portuguesa recebeu o Democrata de Sete Lagoas nesta terça-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, e precisou de apenas 45 minutos para liquidar o adversário, em vitória por 3 a 0.

O duelo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D teve Romarinho e Marcelo Toscano marcando para o time carioca ainda na primeira metade. No fim, Dodô ainda fechou a conta.

A vitória levou a Portuguesa para a terceira colocação do Grupo A6, com dez pontos, se mantendo invicto em seis jogos. O Democrata perdeu seu lugar na zona de classificação à segunda fase, e agora é o quinto colocado, ainda com oito pontos.

Na sétima rodada, a Portuguesa visita o Serra-ES, no Robertão, às 16h, no próximo sábado (08). O Democrata joga no domingo (09), recebendo o Itabuna-BA, na Arena do Jacaré, às 19h30.