Napoli confirma acerto e Antonio Conte será o 5º técnico do time no intervalo de um ano

Antonio Conte é o novo técnico do Napoli. O italiano foi confirmado pelo clube de Nápoles nesta quarta-feira para ser o quinto treinador do time num intervalo de apenas um ano. Conte, que foi campeão inglês no comando do Chelsea, estava sem atuar desde março de 2023, quando deixou o Tottenham.

Conte assinou contrato de três anos. De acordo com a imprensa europeia, ele vai embolsar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37,2 milhões) por temporada, além de bônus. "Napoli é um clube de enorme importância no cenário internacional. Estou feliz e empolgado pela ideia de assumir o meu posto no banco de reservas do Napoli", declarou o treinador.

O italiano vai substituir Francesco Calzona, que comandou o Napoli entre fevereiro e início deste mês. Antes dele, a equipe foi treinada por Rudi Garcia e Walter Mazzarri, todos com breves passagens, longe de resgatar a equipe, que esteve longe de defender o título do Campeonato Italiano na última temporada europeia.

Conte terá a missão de recuperar o Napoli, que desandou na temporada passada após levantar seu primeiro título italiano em mais de três décadas. Sem brilhar em campo, terminou o Italiano na modesta 10ª colocação, fora até das competições europeias da próxima temporada.

Depois do título, o time perdeu o técnico Luciano Spalletti, que alegou precisar de um ano de descanso - acabou sendo contratado para comandar a seleção da Itália pouco depois. O clube acabou não conseguindo contratar um treinador à altura de Spalletti e decepcionou a torcida nos últimos 12 meses.

Conte chega em baixa ao Napoli, após viver bons momentos no futebol inglês. No país, viveu grande passagem pelo Chelsea, entre 2016 e 2018, depois de comandar a seleção italiana. Na sequência, foi campeão italiano pela Inter de Milão. Mas esteve longe de agradar no comando do Tottenham ao longo de duas temporadas. Ele deixou o clube londrino em março do ano passado, em comum acordo com a direção do time.

No Napoli, o técnico tentará também se reerguer. "Eu posso prometer com certeza uma coisa: vou dar tudo o que tenho para desenvolver este time e o clube. Estou totalmente comprometido com a tarefa que estou recebendo, assim como a minha equipe", declarou Conte.