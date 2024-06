Bremer esbanja otimismo e prevê ganhar a confiança de Dorival para ser titular na seleção

Com 26 anos e titular da Juventus, o zagueiro Gleison Bremer disse, nesta quarta-feira, estar preparado para assumir um lugar na defesa da seleção brasileira. O jogador está em Orlando, onde a equipe do técnico Dorival Júnior se prepara para a disputa de dois amistosos e da Copa América.

"Sempre tive o sonho de integrar a seleção brasileira. Desde que cheguei na Juventus há dois anos procuro me destacar para conseguir um lugar. Estive na Copa do Mundo do Catar, joguei uma partida com os reservas, mas agora me sinto pronto para ser titular", disse Bremer, esbanjando confiança.

O jogador reconheceu que não deverá ser o titular no início dos trabalhos com Dorival, mas espera ganhar a confiança do técnico nos treinamentos realizados nos Estados Unidos. "A briga para a formação da zaga promete ser sadia. Todos os jogadores atuam na Europa e as opções são muito boas."

Bremer aproveitou para comparar o trabalho feito por Tite e por Dorival na seleção. "O Tite era um estilo mais italiano, com os quatro jogadores da defesa bem postados. Com Dorival, o time fica mais solto. Os laterais apoiam bastante. São duas propostas diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é sempre buscar ser campeão."