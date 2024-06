Técnico Júnior Rocha vê 'evolução' no Guarani após 6ª derrota em 8 jogos na Série B

O técnico Júnior Rocha, do Guarani, não escondeu a decepção ao término do jogo em que seu time perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, na terça-feira, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o sexto tropeço na competição, ele vê evolução e promete continuar trabalhando para as próximas rodadas.

"Acho que ficamos menos vulneráveis na marcação e melhoramos na parte ofensiva. De forma geral, tivemos uma evolução que nós vamos levar para o próximo jogo", resumiu o técnico, apostando na reabilitação diante do Operário-PR, no próximo sábado, em Campinas, pela nona rodada.

O técnico também aprovou o esquema 4-3-3 e a movimentação do time: "A gente fez uma partida equilibrada até os 30 minutos do segundo tempo, quando saiu o segundo gol deles. No final, tivemos que abrir um pouco mais e acabamos sofrendo dois gols. Na tentativa de colocar dois centroavantes, acho que o time desestabilizou um pouco", concluiu.

Mas o técnico do Guarani lamentou porque o time demorou para 'entrar no jogo'. "A gente demorou um pouquinho para se encontrar, mas o goleiro deles (Alex Muralha) foi bem no começo do jogo, quando tivemos uma boa chance".

Ao final, Júnior Rocha prometeu continuar trabalhando, ressaltando que "o dia a dia do clube, o ambiente, é muito bom". Além dos treinos, ele espera melhorar a produção mostrando aos jogadores vídeos de treinos e jogos.

A derrota deixou o Guarani como pior time da Série B após oito rodadas, com seis derrotas, uma vitória e um empate. São quatro pontos em 24 disputados, com aproveitamento de apenas 16,7%.