Carille deve ter o reforço no Santos de João Schmidt e Pedrinho contra o Novorizontino

Depois de perder para o Botafogo-SP, por 2 a 1, em Londrina, o Santos vai em busca da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, às 21 horas, em Novo Horizonte, diante do Novorizontino. O técnico Fábio Carille deverá contar com o retorno do volante João Schmidt e do atacante Pedrinho.

João Schmidt está recuperado de uma torção no tornozelo que o deixou de fora das duas últimas partidas, diante de América-MG e Botafogo-SP. Ele deve ficar com a vaga de Tomás Rincón, convocado para defender a seleção da Venezuela na Copa América.

Schmidt treinou durante toda a semana e viajou com o elenco para Catanduva, onde será feita a concentração para a partida em Novo Horizonte.

Fora do time desde 7 de maio por causa de uma inflamação no púbis, Pedrinho vai disputar um lugar no time titular com Weslley Patati e Otero. Suas chances de atuar desde o início da partida aumentaram com a lesão sofrida por Guilherme.

Outra dúvida de Carille está na lateral-direita. Com JP Chermont na seleção sub-20, o treinador vai decidir nesta quinta-feira se escolhe Rodrigo Ferreira, Hayner ou Aderlan para a função.

Uma equipe para iniciar o jogo em Novo Horizonte poderá formar com: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati (Pedrinho).

O Santos soma 15 pontos, ao lado de Ceará e América-MG. O Goiás é o líder da Série B, com 17 pontos, seguido pelo Avaí, com 16.