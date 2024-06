Ex-São Paulo está desaparecido há 10 dias na Argentina: 'Não sabemos nada dele'

O presidente do Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, surpreendeu a todos na noite desta quarta-feira ao revelar que o jogador Ricardo Centurión não comparece aos treinamentos há 10 dias e está desaparecido desde então.

Preocupado com o sumiço do atleta de 31 anos, o mandatário do clube argentino afirmou que o ex-jogador do São Paulo não atende ligações telefônicas. "Centurión desapareceu de um dia para o outro. Não sabemos nada dele. Estamos preocupados. Estamos tentando localizá-lo pelo Google Maps. Mas desligou o telefone e não podemos localizá-lo. Faz 10 dias", disse o presidente em entrevista para a rádio La Red.

Centurión está no Vélez desde 2020 e há anos luta contra a dependência de álcool e drogas. O jogador colecionou problemas e passou a ser pouco relacionado pela equipe. No fim de 2023, o atleta testou positivo para cocaína quando tentava fugir da polícia na Argentina.

Berlanga afirmou que o Vélez oferece todo o apoio necessário para reencontrar do jogador. "Ele é um rapaz que está se recuperando. Estamos dando a ele todas as possibilidades de treinar. Esperamos lhe dar a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um, e a partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador, como ele é", disse.

A última partida oficial de Centurión foi em abril de 2023, quando defendia o Barracas Central por empréstimo. Ele chegou a ser relacionado para uma partida em fevereiro deste ano com a camisa do Vélez. Conhecido pela torcida do São Paulo, o atacante argentino defendeu o time tricolor entre 2015 e 2016.