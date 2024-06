Uruguai goleia o México em amistoso internacional e Darwin Nuñez faz hat-trick

Em uma jornada inspirada do atacante Darwin Nuñez, o Uruguai encerrou com vitória a sua preparação visando a disputa da Copa América. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Marcelo Bielsa goleou o México por 4 a 0, em Denver, nos Estados Unidos, e agora volta as suas atenções para a estreia na competição internacional. Destaque do confronto, Nuñez cravou um hat-trick, enquanto Pellistri completou o placar.

Superior nos primeiros 45 minutos, o Uruguai logo estufou a rede inimiga. Em uma boa trama ofensiva, Darwin Nuñez conseguiu se livrar da marcação e, dentro da área, finalizou no canto do goleiro Raúl Rangel: 1 a 0 aos sete minutos.

O México ensaiou uma reação e, em chute de meia distância de Alvarado, acertou o travessão do Uruguai. Mas ficou nisso. O Uruguai se manteve organizado e chegou aos 2 a 0 com 25 minutos de confronto. Pellistri completou uma jogada na área com oportunismo e aumentou a vantagem.

Com uma rápida transição da defesa para o ataque, os uruguaios chegaram ao terceiro gol antes do intervalo. Melhor em campo, Darwin Nuñez voltou a ter espaço para finalizar e fazer 3 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o panorama se manteve e, com três minutos, Darwin Nuñez voltou a fazer a diferença. Em mais uma falha de marcação dos defensores mexicanos, o atacante do Liverpool foi letal e fez mais um: 4 a 0.

A seleção sul-americana integra o Grupo C e o seu primeiro confronto está marcado para o dia 23 de junho, em Miami, contra a seleção do Panamá. Já o México tem mais uma partida preparatória. O compromisso é justamente diante do Brasil, neste sábado, às 21h30. No torneio de seleções, os mexicanos estão na chave B e abrem sua participação no dia 22 de junho, contra a Jamaica.