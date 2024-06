Times da Premier League decidem manter VAR no Campeonato Inglês

Os clubes da Premier League decidiram, por votação, manter o uso do árbitro de vídeo (VAR) para a próxima temporada do Campeonato Inglês, que começa em agosto. No entanto, os times ingleses decidiram fazer melhorias no sistema "para o benefício do jogo e dos torcedores".

A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral Anual do Campeonato Inglês, com participação dos 20 clubes que disputam a primeira divisão. Eles votaram para não descartar os árbitros assistentes de vídeo em decisões importantes em campo, apesar de uma série de controvérsias na temporada passada.

A Premier League, liga que organiza o Inglês, disse que deseja reduzir os atrasos nos jogos enquanto as decisões são tomadas, sendo a introdução da tecnologia de impedimento semiautomática fundamental para isso. "A tecnologia fornecerá um posicionamento mais rápido e consistente da linha de impedimento virtual, com base no rastreamento ótico do jogador", afirmou a liga, em comunicado.

A liga também disse que deseja manter um limite para as intervenções do VAR e estabelecer "um treinamento mais robusto do VAR para melhorar a consistência, incluindo uma ênfase na velocidade do processo, preservando a precisão".

Anúncios no estádio serão introduzidos para melhorar a experiência dos torcedores, assim como replays no telão, sempre que possível.