Conselho de Administração decide manter técnico Júnior Rocha no comando do Guarani

O Conselho de Administração do Guarani, liderado pelo presidente André Marconatto, ignorou as críticas de torcedores e decidiu bancar a permanência de Júnior Rocha como treinador do time de Campinas. A equipe paulista é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi tomada na reunião realizada entre os membros do Conselho de Administração na última quarta-feira, um dia depois da derrota de 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pela 8ª rodada da segunda divisão.

Escolhido como substituto de Claudinei Oliveira, Júnior Rocha chegou há pouco mais de um mês e dirigiu o Guarani em seis partidas. Foram quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória até agora.

No entanto, o treinador corre p risco de cair em caso de um novo tropeço no próximo sábado, quando o Guarani recebe o Operário, às 17 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 9ª rodada. Com apenas quatro pontos em oito jogos, o time de Campinas é o último colocado da Série B.