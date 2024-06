Palmeiras volta aos trabalhos e zagueiro Naves celebra renovação até 2028: 'Extremamente feliz'

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira após três dias de folgas ao elenco e iniciou a preparação para o duelo com o Vasco, dia 13 de junho, diante do Vasco, no Allianz Parque. E o zagueiro Naves era quem tinha mais motivos para celebrar, pois renovou seu contrato até o fim de 2028 e recebeu um aumento salarial.

Com a ida do capitão Gustavo Gómez para defender o Paraguai na Copa América e a possibilidade de negociação de Luan com o futebol mexicano, Naves pode ganhar sequência de jogos nos próximos compromissos do Brasileirão e Abel Ferreira fez questão que seu vínculo fosse ampliado.

"Estou extremamente feliz. Agradecer primeiramente a Deus, depois à minha família e principalmente ao clube pela confiança. Sei o que tenho feito no meu dia a dia e, a cada dia mais, tenho colhido os frutos. Essa ampliação de vínculo é mais um fruto colhido", disse o jovem revelado no clube, que soma 23 partidas pelo Palmeiras, sendo cinco na atual temporada.

O Palmeiras ganhou do Criciúma, fora de casa, com gol nos acréscimos. Apesar do sofrimento, Naves vê esse resultado importante para aumentar a confiança do elenco, que vem sofrendo com os altos e baixos na temporada, na qual não embala série de triunfos.

"A vitória em Criciúma nos dá uma confiança maior. No Brasileiro não vínhamos tendo tantos resultados positivos e agora vamos trabalhar para conquistar mais três pontos contra o Vasco", afirmou, festejando a pausa de 10 dias sem jogos para aprimorar a equipe.

"Sobre o período de treinos, é muito importante. Sabemos onde estamos pecando e o que temos a melhorar como, por exemplo, a eficácia nos gols. Vamos trabalhar em cima disso para, quando voltarem os jogos, melhorarmos nosso desempenho", completou, após dia de ativação muscular e circuito físico com ênfase em mobilidade articular e mudanças de direções. Nas atividades desta quinta, ainda houve um aprimoramento de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações.