Beraldo aposta no entrosamento com Marquinhos para ser titular da seleção na Copa América

Aos 20 anos, o zagueiro Beraldo não esconde a ansiedade pela possibilidade de ser titular da seleção brasileira nos dois amistosos e na Copa América, que tem início no fim do mês nos Estados Unidos. O atleta, que despontou no São Paulo no ano passado e acabou negociado com o Paris Saint-Germain, se assusta com a fama repentina e festeja a parceria com Marquinhos, um dos líderes da equipe de Dorival Júnior e seu companheiro de clube no futebol francês.

"Todo mundo que joga bola sonha em poder vestir a camisa da Seleção, mas confesso que foi um pouquinho mais rápido do que eu sonhava. Estão acontecendo muitas coisas na minha vida e será incrível, com 20 anos, representar o meu país na Copa América. Espero continuar representando o nosso país por muitos anos", disse Beraldo, titular da seleção nos amistosos de março contra Inglaterra e Espanha.

"Ele (Marquinhos) é uma inspiração pra mim e ter a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, aqui na Seleção e no clube, é um grande prazer pra mim. Me identifico muito com ele, pela forma de jogar, um jogador muito técnico, rápido, com bom posicionamento", afirmou o zagueiro, que revelou ter recebido a notícia da convocação pelo companheiro durante um treino do Paris Saint-Germain.

Além do convívio dentro de campo, Beraldo destacou a importância de Marquinhos no vestiário. ""Conhecendo ele ainda mais pessoalmente, eu vi o quanto ele é importante dentro de um grupo, pela sua liderança e a capacidade de poder comover todos para o mesmo objetivo."

Sobre Dorival, com quem teve grande desempenho na conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo no ano passado, Beraldo afirmou que seu estilo de jogo já está sendo assimilado pelo elenco. "Sei como ele trata as pessoas e o grupo. É uma pessoa sensacional, não só ele, mas toda a sua comissão. Sempre querem ajudar e querem o máximo do jogador. Nosso grupo está entendendo muito e podendo entregar tudo isso a ele. Ser campeão mais uma vez com ele seria uma honra para mim."