Medina ganha duelo direto com Italo e vai às oitavas em El Salvador; Chumbinho volta em último

Dois brasileiros melhores classificados na corrida pelo título da atual temporada do Circuito Mundial de Surfe, Italo Ferreira (5º colocado) e Gabriel Medina (12º) caíram lado a lado na quinta bateria de estreia na etapa de El Salvador, em Punta Roca, com o tricampeão levando a melhor e avançando direto às oitavas de final. Em sua estreia na temporada após sofrer acidente grave em dezembro, João Chianca, o Chumbinho, terminou em último na bateria e foi para a repescagem. Já Yago Dora também ganhou a sua bateria e está nas oitavas de final.

No feminino, Tatiana Weston-Webb também ficou em segundo em sua bateria. A brasileira disputou a repescagem ainda nesta quinta-feira e se garantiu nas quartas de final ao superar a americana Sawyer Lindblad por 14,43 a 10,33.

Os brasileiros travaram bela batalha pessoal, com o italiano Leonardo Fioravanti terminando em último. Vencedor em Teahupoo, no Taiti, na etapa anterior, Italo Ferreira ainda tentou uma virada no fim, mas acabou não completando a última manobra e terminou com 13,93 pontos, diante de 15,40 de Medina. Fioravanti fez 13,37.

"Não tinha muito o que fazer. É igual no Taiti, quando o mar está devagar, é selecionar as ondas. Eu fiquei bastante com a prioridade e selecionei no final, sabendo que qualquer um poderia pegar uma onda boa", afirmou Medina, revelando que as ondas estavam fracas e que a disputa foi apertada.

Medina começou melhor e cravou logo duas boas ondas, com 7,50 na primeira tentativa e um 7,90 na segunda, que seriam definitivos para a vitória. As manobras iniciais também foram as melhores de Italo, com 7,00 e 6,93. Ele ainda buscou a virada em três ondas, mas todas foram fracas e sem condições de nota alta.

Diferentemente das cinco primeiras etapas do circuito, agora somente o melhor vai direto às oitavas. Italo Ferreira caiu para a repescagem. De volta às disputas e buscando ritmo para Paris-2024, Chumbinho teve uma estreia dura, contra o americano Griff Colapinto e o australiano Ryan Callinan, dois candidatos ao título da temporada.

E, como era previsto, o brasileiro não conseguiu se Import diante dos favoritos e também caiu à repescagem. Colapinto avançou em primeiro na bateria 3, com 14,43 pontos, diante de 10,84 de Callinan e 9,93 do brasileiro.

Já Yago Dora estava na bateria 8, ao lado do havaiano Barron Mamiya e do americano Cole Houshmand. O brasileiro soube aproveitar a sequência das ondas e venceu a disputa com a nota 16.64, superando o rival dos Estados Unidos, que obteve 10.84. No julgamento dos juízes, Mamya somou apenas 5.90.

O primeiro representante do País no mar de Punta Roca foi Tatiana Weston-Webb, terceira no Taiti e que travou bela batalha com a americana Caitlin Simmers. Na repescagem, a brasileira avançou às quartas.