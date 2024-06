Vitória busca o empate com o Juventude em Caxias, mas continua sem ganhar no Brasileirão

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vitória ainda não sabe o que é ganhar no Brasileirão. Nesta terça-feira, em um dos jogos que abriu a oitava rodada, o time baiano ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Foi o terceiro empate do Vitória, que soma três pontos e permanece na lanterna. O Juventude, por sua vez, empatou a segunda seguida e ocupa a 12ª colocação, com 10. O time gaúcho ainda tem uma partida a menos.

O duelo começou equilibrado. Quem deu as caras primeiro foram os visitantes. Alerrandro arriscou de longe e exigiu grande defesa de Gabriel. A resposta dos donos da casa veio logo depois, quando Erick perdeu o gol praticamente na pequena área.

Na reta final, o Juventude teve uma leve superioridade, que resultou no gol de Rodrigo Sam. Após cobrança de escanteio de Nenê, o zagueiro testou firme para as redes, aos 33 minutos. A alegria gaúcha durou pouco. Em contra-ataque, Lucas Esteves cruzou rasteiro e Willian Oliveira finalizou colocado. A bola bateu no travessão e nas costas do goleiro, deixando tudo igual, aos 41.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. O Vitória voltou melhor, mas pecou na pontaria. Matheuzinho recebeu na pequena área e finalizou mal. O Juventude só foi se encontrar em campo após as substituições, que deram uma oxigenada na equipe. Rodrigo Sam, de cabeça, quase marcou mais um.

Com o passar do tempo, o duelo foi caindo de produção. Eram raras as chances de gols, onde os times se concentraram no jogo aéreo, todos sem sucesso. Os donos da casa até tentaram uma pressão na reta final, mas o único lance de perigo foi um chute de Gilberto, de fora da área.

O Juventude abre a nona rodada no próximo sábado, quando visita o Red Bull Bragantino, às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Vitória atua no domingo, às 16h, contra o Internacional, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 VITÓRIA

JUVENTUDE - Gabriel; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Ruan), Marcelinho (Rildo) e Erick (Gilberto). Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Eryc Castillo) e Caio Vinícius (Léo Naldi); Matheuzinho (Jean Mota), Alerrandro (Luiz Adriano) e Osvaldo (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Rodrigo Sam, aos 33, e Willian Oliveira, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Jadson e Lucas Barbosa (Juventude); Willian Oliveira, Lucas Arcanjo, Léo Naldi e Caio Vinícius (Vitória).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 38.697,00.

PÚBLICO - 6.186 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).