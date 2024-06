Nadadora australiana Ariarne Titmus bate recorde mundial dos 200m livre

A 44 dias do início da Olimpíada de Paris-2024, a nadadora australiana Ariarne Titmus impôs o novo recorde mundial dos 200 metros livre, nesta quarta-feira. O resultado confirmou que Titmus, acostumada a registrar algumas das melhores marcas da prova, é uma das grandes favoritas à medalha de ouro nos 200m livre.

Na seletiva australiana de natação, Titmus terminou a prova em 1min52s23. Assim, derrubou a marca anterior, de 1min52s85, registrado pela compatriota Mollie O'Callaghan no último Mundial, no ano passado. O'Callaghan também estava na final com Titmus e bateu em segundo, também superando o recorde que era seu, com 1min52s48.

Aos 23 anos, Titmus detém agora o recorde mundial tanto dos 200m quanto dos 400m livre. Ela é a atual campeã olímpica das duas provas. "Honestamente, o recorde mundial foi um bônus hoje. Estou feliz por finalmente apresentar uma performance da qual sou capaz e estou empolgada por fazer isso em casa, diante da torcida", declarou.

Titmus e O'Callaghan vêm se alternando com as melhores performances nesta prova nos últimos anos. Titmus tem agora cinco dos 10 melhores tempos da história dos 200m livre, enquanto O'Callaghan soma três destas marcas.

Ambas as nadadoras têm o mesmo treinador, Dean Boxall. "Nós realmente não vemos o que a outra está fazendo no treino. Trabalhamos em separado. Ela costuma treinar para as provas mais rápidas, enquanto eu me dedico às provas de média distância", comentou Titmus.