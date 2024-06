Zé Roberto evita euforia na seleção de vôlei e foca na Alemanha: 'Sempre causa dificuldades'

Quebrar a invencibilidade da Polônia, então a melhor seleção da Liga das Nações, e assumir a liderança da competição é motivo para festa e comemoração. Mas o técnico José Roberto Guimarães, após elogiar a boa apresentação da equipe na vitória por 3 sets a 1, buscou evitar euforia da equipe brasileira e já pregou total concentração para o embate com a Alemanha, nesta quinta-feira (6 horas de Brasília).

O triunfo colocou a seleção brasileira na fase final da Liga das Nações, mas o Brasil ainda tem motivos para manter o bom retrospecto na Liga das Nações, onde ganhou os nove jogos disputados: luta para assumir o topo do ranking feminino, hoje com a Turquia.

"O time todo jogou bem. Perdemos o primeiro set com um bom aproveitamento de saques da Polônia que nos colocou em dificuldade. Apesar do resultado da primeira parcial, nos reencontramos no segundo set com um saque bem agressivo", avaliou Zé Roberto. "Gostei do comportamento e da postura do time em todo jogo. Tocamos bastante bolas no bloqueio, e a Gabi teve uma excelente atuação. A Julia fez 17 pontos e colaborou bastante. A atuação dela foi fundamental e é isso que precisamos, de cada vez mais opções", prosseguiu.

Logo após os elogios, o técnico já mudou o foco para a Alemanha. "Amanhã (quinta-feira) vamos jogar contra a Alemanha que é uma equipe que sempre nos colocou em dificuldade. É um time que tem muito volume. Temos que virar a página desse jogo (com a Polônia) e já focar na Alemanha", cobrou o treinador.

Para o duelo com as alemãs, a ponteira Ana Cristina deve retornar. Ela foi preservada contra as polonesas após sentir um leve desconforto na panturrilha esquerda que já vinha dos treinamentos, na hora do aquecimento. Temos que ter todo o cuidado possível e pensar na sequência dos próximos jogos", explicou Zé Roberto.

Já os jogadoras não esconderam a satisfação por garantir a vaga na fase final derrubando uma gigante rival. "Muito feliz com essa vitória. Vitória importantíssima para a gente, já nos classificada para a fase final da Liga das Nações com três jogos de antecedência", comemorou a capitã Gabi, maior pontuadora com 24 pontos, sendo 23 de ataques.

"Muito feliz pela agressividade do nosso time, energia, vibração, Juju (Julia Bergmann) que teve oportunidade de jogar hoje e foi muito bem, Macris entrou e fez a diferença, Kisy... É isso que a gente precisa, crescimento a cada partida", prosseguiu.

Citada por Gabi, Julia Bergamnn estava bastante satisfeita com sua apresentação e de todo o time. Foram 17 bolas vencedoras da ponteira, sendo 12 de ataque, quatro no saque e um bloqueio.

"Ganhar esse jogo da Polônia significa que somos o único time invicto da Liga das Nações. Sentimento muito bom, com todo mundo indo bem, junto. Estamos classificadas para a fase final, agora são só mais três jogos e depois buscar o ouro", celebrou.