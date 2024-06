Neymar posta foto com camisa 10 do Flamengo e gera comentário de Gabigol

De férias após a temporada com o Al-Hilal, Neymar publicou em suas redes sociais uma foto em que aparece numa academia vestido com a camisa do Flamengo. O nome estampado no uniforme rubro-negro é de Gabigol, com o antigo número do atacante: 10.

Na legenda da imagem postada nas redes sociais, o jogador marcou o perfil do amigo na foto. Em retribuição, Gabigol republicou em seu perfil no Instagram e comentou: "Combinou muito".

Em 2019, Neymar já revelou para o antigo canal Fox Sports que tem o desejo de um dia jogar pelo Flamengo, embora dê prioridade ao Santos, clube que o revelou, num eventual retorno ao futebol brasileiro no futuro.

"Eu sempre falei do Flamengo, né. Não sei, acho que foi pela torcida, que eu joguei contra uma vez. Acho que pelo clube, uma certa vontade de sentir como é ser jogador do Flamengo, jogar no Maracanã e tudo mais", afirmou o jogador ao canal Fox Sports.

Atualmente defendendo o Al-Hilal da Arábia Saudita, Neymar visitou o Santos para acompanhar a final do Campeonato Paulista entre a equipe e o Palmeiras. Após a partida, o atleta de 32 anos foi até o vestiário do time e avisou aos jogadores que pretende voltar para o clube em 2025.