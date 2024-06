Ponte Preta vai ter terceira formação em três jogos com Nelsinho Baptista na Série B

Não vai ser no próximo sábado, diante do Novorizontino, no Estádio Moisés Lucarelli, que o treinador Nelsinho Baptista vai conseguir repetir a escalação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

O artilheiro Jeh recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o América-MG, por 2 a 0, em Belo Horizonte, no último domingo, e cumpre suspensão automática. Seu substituto ainda não foi definido.

Se Nelsinho Baptista mantiver o esquema com três atacantes, Renato e Iago Dias aparecem como principais opções. O treinador, porém, pode apostar no 4-4-2, colocando o meia Elvis desde o início da partida.

Além disso, Dudu Vieira deve voltar ao meio-campo no lugar de Emerson depois de ter sido improvisado na lateral direita, abrindo espaço para Igor Inocêncio retornar aos titulares.

O treinador também tem dúvida no miolo de zaga. Preservado contra o América-MG por causa de um desconforto no joelho, Mateus Silva pode reforçar a Ponte Preta contra o Novorizontino. Assim, Castro iria para o banco de reservas.

Sem conseguir emplacar uma sequência de vitória, a Ponte Preta figura na 14ª colocação, com 9 pontos, a apenas dois do Botafogo-SP, equipe que abre a zona de rebaixamento da Série B.