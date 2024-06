Luis Guilherme é anunciado pelo West Ham e Palmeiras se despede: 'Na torcida pelo seu sucesso'

O meia-atacante Luis Guilherme foi anunciado oficialmente pelo West Ham nesta quinta-feira. O time de Londres, na Inglaterra, divulgou nas redes sociais um vídeo do jogador de 18 anos vestindo a camisa da equipe. Ele foi negociado pelo Palmeiras por aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 171,5 milhões). O clube paulista detinha 80% dos direitos econômicos do atleta.

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), o Palmeiras desejou boa sorte ao jogador revelado nas categorias de base. "Sete anos de momentos marcantes e títulos inesquecíveis compartilhados juntos! A #FamíliaPalmeiras sempre estará na torcida pelo seu sucesso, Luis Guilherme! Obrigado", escreveu o clube, em publicação acompanhada de um vídeo com momentos do jovem com a camisa palmeirense.

Luis Guilherme é o terceiro jogador da "geração de ouro" do Palmeiras a ser negociado com o futebol europeu. Anteriormente, Endrick foi vendido ao Real Madrid, em uma operação que pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 408 milhões aproximadamente), enquanto Estêvão está em vias de concretizar sua transferência ao Chelsea por valores na casa dos R$ 360 milhões.

Como Luis Guilherme já atingiu a maioridade, já pôde desembarcar na Inglaterra e está à disposição do West Ham para a próxima temporada, com início marcado para agosto. Estêvão ficaria no Brasil até julho de 2025, saindo apenas após completar 18 anos. Endrick, por sua vez, já se despediu e se apresenta ao Real Madrid após a Copa América com a seleção brasileira.

Em 2024, Luis Guilherme ficou marcado pelo golaço de fora da área que garantiu a vitória de virada, por 3 a 2, sobre o Independiente Del Valle, fora de casa, pela Libertadores. Ele acumula 45 jogos pelo time principal, a maioria saindo do banco de reservas, com 1 gol e 1 assistência.

Ao lado de Endrick, Luis Guilherme integrou o sub-20 com apenas 15 anos e ajudou a consolidar a base palmeirense como uma das mais vitoriosas. Ele conquistou títulos importantes, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022 e 2023), Copa do Brasil Sub-17 (2022) e Campeonato Brasileiro Sub-17 (2023).