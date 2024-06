Romário marca data para estreia e diz que América-RJ é time a ser batido na 2ª divisão

O ex-atacante Romário já tem "data prevista" para vestir a camisa do América-RJ na Série A-2 do Campeonato Carioca. Ele pretende reforçar o ataque do time em que preside no dia 15 de junho, no duelo diante do Araruama, no estádio Giulite Coutinho.

"No outro jogo que tivemos aqui (Giulite Coutinho) cheguei a trocar de roupa. Se a partida não estivesse tão difícil eu teria entrado. Dei um jeito na minha lombar, estou tratando e espero, de verdade, que contra o Araruama, eu possa, dependendo da vontade do treinador, atuar ou não", afirmou o mandatário entrevista à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Romário exaltou a boa campanha que o América-RJ vem cumprindo neste início de disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca. Com dez pontos em quatro rodadas, o time rubro lidera a classificação de forma isolada.

"Cada vez mais, a gente tem que entender que o América será o time a ser batido nesta segunda divisão. Sabemos que para continuar nesse caminho das vitórias temos que continuar trabalhando sério, como estamos fazendo", disse o ex-atacante.

Conhecido por colecionar frases polêmicas ao longo de sua trajetória nos campos de futebol, o ex- atacante de Vasco, PSV, Barcelona e seleção brasileira, desta vez, procurou ser diplomático em seu discurso.

"O América é um time que respeita todos os outros adversários e sabe da dificuldade que é ser campeão de uma competição como essa. Mas o América vai continuar lutando e trabalhando bastante sério para conseguir esse objetivo que é o título", afirmou.