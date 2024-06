Fora dos planos de Carille, meia Ivonei rescinde contrato 'de forma amigável' com o Santos

Desde o ano passado sem espaço no time profissional do Santos, o meia Ivonei acertou nesta quinta-feira a rescisão de contrato "de forma amigável". O acordo valia por mais um ano, mas clube e jogador se acertaram e optaram pelo fim do vínculo.

Aos 22 anos, o meia buscará um novo clube para defender e o Santos reduz um pouco sua folha salarial. Revelado no clube, o jogador já havia sido emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto no segundo semestre de 2023. Voltou em janeiro, mas não estava nos planos do técnico Fábio Carille.

"Santos Futebol Clube e o meia Ivonei, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até julho de 2025. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira", informou o Santos.

Sob pressão e prometendo nova reformulação do elenco após três derrotas seguidas na Série B, o clube iniciou um processo de redução da folha de pagamento do departamento de futebol profissional do clube e Ivonei foi o primeiro a rescindir.

O meia fez sua estreia como profissional do Santos em 2020. Atuou em 39 jogos, com um gol e uma assistência. "O Santos Futebol Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira."

Outro garoto da base que está em "avaliação" é o atacante Wesley Patati. Depois de reclamar da logística do clube no deslocamento de Londrina, onde encarou o Botafogo-SP, até Novo Horizonte, para jogo com o Novorizontino, o jogador não foi relacionado para encarar o Operário-PR nesta sexta-feira.