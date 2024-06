Cruzeiro sofre, mas vence o Cuiabá e sobe na tabela do Brasileirão

Em noite inspirada de Matheus Pereira, o Cruzeiro ganhou do Cuiabá, por 2 a 1, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 fez um gol e deu uma assistência.

A vitória faz o Cruzeiro, que tem um jogo pendente, subir para a sexta colocação, com 13 pontos. Por outro lado, o Cuiabá voltou a perder depois de dois jogos e segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 4 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado no Mineirão, com os times valorizando a posse da bola e não criando boas oportunidades. A primeira foi apenas aos 27 minutos. No contra-ataque, Barreal recebeu de Matheus Pereira dentro da área e chutou forte, para grande defesa de Walter.

A resposta do Cuiabá veio na finalização de Clayson por cima do travessão. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Cruzeiro abriu o placar aos 46 minutos. William cruzou, Walter ficou no meio do caminho e Matheus Pereira desviou de cabeça.

O Cruzeiro não voltou bem do intervalo e sofreu o empate aos 18. Clayson foi derrubado por Zé Ivaldo dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Pitta. A alegria do time mato-grossense durou apenas três minutos.

Rafa Silva recebeu de Matheus Pereira, escapou da marcação de Alan Empereur e bateu no canto de Walter. Na frente do placar, o Cruzeiro administrou a posse da bola e não sofreu maiores sustos do Cuiabá. O camisa 10 celeste só não ampliou nos acréscimos porque o chute de fora da área acertou o travessão.

Os dois times voltam a campo no domingo, às 18h30, pela nona rodada. O Cruzeiro visita o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, e o Cuiabá recebe o Fortaleza, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 CUIABÁ

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Ramiro), Lucas Silva (Vitinho), Barreal (Japa) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Robert) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ - Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Gimenez) e Max (Guilherme Madruga); Jonathan Cafú (Eliel), Clayson (André Luis) e Pitta. Técnico: Petit.

GOLS - Matheus Pereira, aos 46'/1T, e Rafa Silva, aos 21'/2T (Cruzeiro); Pitta, aos 18'/2T (Cuiabá)

CARTÕES AMARELOS - Rafa Silva, Matheus Pereira e Anderson (Cruzeiro); Ramon e Marlon (Cuiabá).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 776.196,00.

PÚBLICO - 26.595 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).