Santos busca reabilitação urgente contra o Operário para abafar crise e mirar G-4 na Série B

Três derrotas seguidas, marcação severa da torcida e reformulação no elenco em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Pressionado por todos os lados, o Santos enfrenta o Operário-PR nesta sexta-feira, às 19h, em Ponta Grossa, disposto a encerrar essa queda livre na classificação. Como não vence desde o dia 19 de maio, um novo revés pode decretar profundas mudanças no futebol do clube.

Ciente do momento de tensão, o técnico Fábio Carille tentou se precaver nos treinamentos da semana para evitar mais estragos. Nas atividades de campo, ele deu ênfase aos trabalhos de bola parada defensiva e pretende armar uma equipe forte na marcação para poder explorar os contra-ataques na casa do rival.

Com 15 pontos, Santos e Operário chegam para este confronto com a mesma pontuação. Preocupado com os acontecimentos da semana, o treinador santista pediu, além de empenho, também foco e personalidade para iniciar essa volta por cima.

"Não tem o que fazer: é trabalhar mais e falar menos. É acreditar naquilo que estamos fazendo. A culpa é de todos e vamos treinar mais para reverter essa situação", afirmou o treinador que, após derrota para o Novorizontino, sentiu a insatisfação aumentar de intensidade durante a semana.

Após o ataque ao ônibus no retorno de Novo Horizonte, torcedores formaram grupos para cobrar explicações dos atletas no Centro de Treinamento do clube por dois dias seguidos. O reflexo disso foi a intervenção do presidente Marcelo Teixeira na situação. Ele anunciou que vem tratando da rescisão contratual de atletas que não estão nos planos em meio a esse clima de caos. Nonato e Cazares estão deixando a Vila. Nesta quinta, o meia Ivonei, revelado na base, teve o vínculo rescindido

O Santos deixou a cidade ainda na quarta-feira e fez a última atividade de preparação já em Ponta Grossa. Os atacantes Júlio Furch e Guilherme, que estavam se recuperando de lesões, foram relacionados. Provavelmente eles não devem iniciar o confronto pela falta de ritmo, mas aumentam o leque de opções para mudar o time.

Diante de um adversário que vem embalado por duas vitórias seguidas (Amazonas e Guarani), Carille aposta numa marcação compacta, com João Schmidt e Diego Pituca responsáveis por proteger a defesa. Na frente, o experiente Willian Bigode deve comandar o setor. Pedrinho, Guilherme, Otero e Hayner brigam por mais duas vagas.

Com expectativa de casa cheia para o duelo (os 1.500 ingressos destinados aos visitantes já estão esgotados), o Operário tenta fazer o seu ataque ser mais produtivo diante do Santos. Até aqui, foram apenas seis gols em nove rodadas. Rodrigo Rodrigues, Willian Machado e Ronald devem compor o setor nesta sexta-feira em busca da terceira vitória consecutiva.

FICHA TÉCNICA:

OPERÁRIO-PR X SANTOS

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Ocampos, William Machdo, Alemão e Pará; Joseph, Lindoso (Neto Paraíba) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Maxwell e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Hayner). Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).