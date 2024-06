Neymar renova CNH em Poupatempo de SP e causa alvoroço em shopping

Neymar tem aproveitado no Brasil os dias de férias após o fim da temporada 2023/24 no futebol da Arábia Saudita. O atleta esteve no Rio de Janeiro na quinta-feira e, nesta sexta, já era motivo de alvoroço em um shopping de São Vicente, no litoral de São Paulo.

O atacante explicou em seu perfil no Instagram que precisou renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no País, e agendou atendimento em uma unidade do Poupatempo, que fica na cidade, nesta sexta-feira. Não demorou para o jogador ser cercado por fãs.

Neymar assistiu ao jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã na quinta-feira, partida da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta do Al-Hilal afirmou à FlaTV que tem o desejo de defender no futuro a camisa do rubro-negro carioca e que o clube é seu "segundo time do coração", atrás do Santos.

Já em São Paulo, ao chegar ao shopping para atualizar os documentos, Neymar estava acompanhado de amigos e destacou a rotina agitada dos últimos dias. "Ontem saímos, vimos o jogo do Flamengo, depois passamos na Anitta. Aí fui descansar porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram, mas obriguei todo mundo a vir comigo", disse ele.