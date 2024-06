Douglas Luiz vê fragilidade na defesa da seleção brasileira: 'Temos que nos cobrar mais'

Os dois gols sofridos na vitória de 3 a 2 sobre o México e o empate em 1 a 1 diante dos Estados Unidos deixaram o sistema defensivo em sinal de alerta. Convocado com a função de ser um dos homens de marcação do elenco, Douglas Luiz afirmou que Dorival Júnior vem trabalhando para ajustar a defesa.

"Não é normal estarmos tomando tantos gols. Nós, que jogamos na parte defensiva, temos que nos cobrar mais. Sabemos a qualidade que temos no ataque. Gol, sabemos que vamos marcar, então precisamos melhorar a qualidade defensiva", comentou o jogador que destacou o tratamento que a comissão técnica dá aos atletas.

"O Dorival sempre chama a gente para conversar nesse começo de novo ciclo. Ele pergunta onde a gente se sente melhor e tem a leitura dos jogos para ir definindo onde devemos atuar", disse Douglas.

Sem querer adiantar nada sobre a escalação, Douglas deixou claro que está pronto para ser utilizado onde o treinador determinar. "No clube (Aston Villa), eu tenho uma função diferente do que é pedido pelo Dorival. Aqui eu vou atuar mais defensivamente. Ele (treinador)pediu um primeiro combate mais duro", afirmou o atleta que, na Inglaterra joga como segundo volante.

A seleção brasileira tem a sua estreia marcada para a próxima segunda-feira. Integrante do Grupo D, a equipe nacional enfrenta a Costa Rica em Los Angeles, às 22h (horário de Brasilia). O segundo jogo acontece no dia 28 de junho, diante do Paraguai, em Las Vegas. A terceira partida vai ser contra a Colômbia, em Santa Clara, no dia 2 de julho.