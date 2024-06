Ex-auxiliar de Edin Terzic, turco Nuri Sahin é o novo treinador do Borussia Dortmund até 2027

O Borussia Dortmund optou por uma opção caseira para substituir Edin Terzic. O turco Nuri Sahin, de 35 anos, que era auxiliar do treinador desde o começo do ano, assume o comando da equipe aurinegra pelas próximas três temporadas. O ex-meia fez sucesso defendendo o clube e celebrou o acordo.

"É uma grande honra para mim ser treinador do Borussia Dortmund. Gostaria de agradecer a todos os responsáveis do clube pela confiança que depositaram em mim. Estou realmente ansioso por minha função. Desde o primeiro dia faremos tudo com muita energia e muita paixão para alcançar o máximo sucesso possível", afirmou Nuri Sahin.

O novo comandante do clube assinou o acordo até 30 de junho de 2027 foi a escolha do diretor esportivo do Borussia Dortmund, Lars Ricken, e o diretor esportivo Sebastian Kehl, em reunião nesta sexta-feira.

Além de ter auxiliado Edin Terzic, Sahin escreveu seu nome na história do Borussia Dortmund na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões em 2011/12 e também nas conquistas do Campeonato Alemão de 2011 e da Copa da Alemanha em 2017. Foram 274 partidas oficiais disputadas e 26 gols anotados.

"Nuri Sahin ajudou a levar a nossa equipa à final da Liga dos Campeões da Uefa. Ele sabe por experiência própria como jogador e como treinador adjunto como funciona o Borussia e, acima de tudo, como funciona o sucesso. Por sua autoridade e experiência naturais, ele tem um acesso muito bom à nossa equipe e sabe no que precisamos trabalhar juntos", observou Sebastian Kehl. "Nuri desfruta de nossa confiança absoluta, ele tem todo o nosso apoio."

Lars Ricken, diretor geral de Esportes, também elogiou a escolha do clube. "Estamos muito satisfeitos por podermos entregar a responsabilidade como treinador principal a um representante da geração mais jovem. Nuri Sahin vem se preparando para a carreira de treinador ao longo dos últimos anos e assumirá sua nova função com muita dedicação e continuará a desenvolver nossa equipe", disse. "Como ex-companheiros de equipe, trabalharemos juntos com confiança e ambição. Nuri conhece o clube, os seus colaboradores tanto como jogador e auxiliar técnico. Estamos convencidos de que Nuri é o treinador certo para nós."

O Borussia Dortmund não informou sobre a composição da comissão técnica de Nuri Sahin, que deve ser definida nos próximos dias. Antes de retornar ao Borussia Dortmund em janeiro, Nuri foi gerente da equipe do Antalyaspor, da Turquia, entre 2021 e 2023.