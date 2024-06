Thomas Bach diz que COI estuda a criação dos Jogos Olímpicos de eSports

O Comitê Olímpico Internacional (COI) propôs, nesta sexta-feira, a criação dos Jogos Olímpicos de Esports. A iniciativa aconteceu durante a 142ª Sessão da entidade e o projeto deverá ser votado no próximo mês.

Disposto a atrair a atenção de jogadores que se destacam em jogos eletrônicos, Thomas Bach, presidente da entidade, já abriu discussões sobre um potencial país anfitrião para receber o evento.

"Com a criação dos Jogos Olímpicos de Esports, o COI está dando um grande passo em frente e acompanhando o ritmo da evolução digital. Estamos muito animados com o entusiasmo com que a comunidade Esports, representada na nossa comissão, se envolveu com a ideia", afirmou Bach em entrevista coletiva.

Inicialmente, a entidade estuda criar uma nova estrutura para a análise dos Jogos Olímpicos de Esports. Membros do Conselho, que se reuniram nesta sexta-feira, pretendem ainda implementar outras medidas que facilitem a criação do evento.

"Esta é mais uma prova da atratividade da marca olímpica e dos valores que ela representa", disse Bach. A iniciativa evidencia a intenção do COI em se conectar com uma geração mais jovem de potenciais torcedores olímpicos para aumentar o seu grau de envolvimento com o novo público.