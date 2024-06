Idade, talento e revenda: por que o Palmeiras que tirar Maurício do Internacional

O Palmeiras tentou tirar Maurício do Inter no começo do ano, mas não conseguiu. No entanto, nos últimos dias, voltou a negociar com o estafe do jogador e está otimista de que a investida será bem-sucedida. O atleta avisou ao time colorado que gostou da proposta e seu desejo é defender o clube paulista a partir de julho.

O Palmeiras aumentou a proposta em comparação com o que havia oferecido no início do ano. Agora, sinalizou com R$ 9 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do meia-atacante de 22 anos - Cruzeiro, Deportivo Brasil e o próprio jogador dividem o restante da fatia.

Otimista, o Palmeiras espera fechar o acordo até a próxima semana. Maurício, entende a diretoria alviverde, seria a reposição ideal para Luis Guilherme, jovem talentoso de 18 anos vendido para o West Ham, da Inglaterra. Também saiu nesta janela o zagueiro Luan, negociado com o Toluca, do México.

O clube quer Maurício por dois motivos principais: talento e alto potencial de revenda. A ideia é que o time paulista tenha retorno técnico e financeiro com o meia-atacante canhoto revelado pelo Cruzeiro e que defende o Inter desde 2020.

Na visão dos dirigentes palmeirenses, será possível, no futuro, que Maurício repita Artur, atacante canhoto revelado pelo clube e que foi vendido para o Zenit, da Rússia, no ano passado, por R$ 18 milhões.

Mauricio não vive a melhor de suas temporadas em 2024. Neste ano, marcou apenas dois gols e deu uma assistência em 17 jogos. Seu desejo de sair e a proposta, recebida com entusiasmo pela diretoria do Inter, antes irredutível, são trunfos do Palmeiras para que o acordo seja concluído.

Sua melhora temporada foi a passada. Em 2023, Maurício fez 11 gols e deu o mesmo número de assistência em 48 partidas. O atleta se recupera de um trauma no joelho direito que o tirou do duelo com o São Paulo, com o qual o time gaúcho empatou sem gols na quinta-feira, em Criciúma.

Caso seja contratado, Maurício será o terceiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferências do meio do ano. Já chegaram o meia-atacante Felipe Anderson, ex-Lazio, e o lateral-direito argentino Agustín Giay, do San Lorenzo, embora este ainda não tenha sido anunciado oficialmente