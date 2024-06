Ronaldinho Gaúcho detona seleção brasileira: 'Está faltando garra, entrega, tudo'

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho não poupou palavras na hora de criticar a seleção brasileira e afirmou que não assistirá à nenhuma partida da Copa América por conta do atual momento da equipe nacional.

Em entrevista ao canal 'Cartolouco', publicada na noite desta sexta-feira, o antigo camisa 10 da amarelinha foi sincero ao opinar sobre o time comandado por Dorival Júnior. "Está faltando tudo: garra, alegria, entrega, jogar bem. Está faltando tudo", afirmou o ex-atleta.

Ao ser perguntado sobre o motivo do seu pessimismo, Ronaldinho afirmou que "as coisas não estão andando bem", disse que "abandonaria o Brasil" e que não faz questão de ver a atual edição do torneio sul-americano.

As respostas do ex-jogador foram dadas no quadro '100 perguntas', onde o jornalista Lucas Strabko, conhecido como 'Carto Louco', faz cem questões rápidas para atletas e ex-atletas sobre suas carreiras profissionais, preferências pessoais e outros assuntos variados.

Na maior parte das respostas, Ronaldinho foi evasivo e evitou se comprometer. As perguntas sobre a seleção, no entanto, foram respondidas com uma sinceridade que não é comum para o ex-atleta. As falas ríspidas surpreenderam até mesmo o entrevistador, que chegou a comentar que essa era a primeira vez que via Gaúcho criticar a seleção brasileira de forma tão aberta.