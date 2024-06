Piloto de 9 anos fica em estado grave após acidente de moto em Interlagos

Um piloto argentino de 9 anos sofreu um grave acidente na tarde desta sexta-feira, enquanto pilotava uma motocicleta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Durante uma sessão de treinos livres da Honda Júnior Cup, uma das categorias da SuperBike Brasil - um dos campeonatos mais importantes de motociclismo da América do Sul -, o garoto caiu na saída da curva do Pinheirinho. Nenhum outro competidor foi ferido.

Segundo a organização do campeonato, o piloto foi "prontamente atendido no local pela equipe médica e ambulância UTI". Ainda conforme a nota divulgada para a imprensa, a criança foi encaminhada para a sala de emergência do autódromo, onde foi estabilizada.

"Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o hospital, onde permanece até o momento internado em observação sobre cuidados médicos intensivos." De acordo com o UOL, a vítima está em estado grave e corre risco de morte.

A Honda Júnior Cup reúne pilotos de 8 a 16 anos e realiza sua quarta etapa da temporada neste domingo, dia 16 de junho, no Autódromo de Interlagos.