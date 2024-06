Avaí vira em cima do lanterna Guarani e dorme líder da Série B

O Avaí é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos momentaneamente. O time catarinense venceu o Guarani nesta sexta-feira, de virada, por 3 a 2, no estádio da Ressacada, em duelo válido pela 10ª rodada. Hygor, duas vezes, e João Paulo foram os autores dos gols.

Com isso, o Avaí chegou aos 20 pontos e agora seca América-MG, Goiás e Mirassol. Independentemente dos resultados do fim de semana, não sairá do G4 - zona de acesso. Caso os resultados sejam favoráveis, o Avaí volta a liderar uma rodada da Série B, depois de 10 anos. Já o Guarani segue em crise, amargando o último lugar, com apenas quatro pontos. Foi a terceira derrota seguida do time paulista.

O duelo começou animado na capital catarinense. Com nove minutos, o Guarani surpreendeu e abriu o marcador com Airton, pegando o rebote dentro da área após jogada pelo lado direito. A alegria paulista durou pouco tempo. Aos 19, Zé Ricardo cruzou para Hygor soltar o pé e deixar tudo igual.

O jogo foi ficando tenso e Zé Ricardo derrubou Caio Dantas dentro da área. O próprio atacante cobrou o pênalti e recolocou o Guarani na frente novamente, aos 27. A partir daí, o duelo caiu de produção, ficando reservado a muitas faltas e discussões e num total de nove cartões amarelos.

O Avaí voltou do intervalo elétrico. Com dois minutos, Hygor, de novo, empatou. Heitor errou na saída de bola e Giovanni deu lindo passe para o atacante finalizar na saída de Vladimir. O atacante ainda sofreria o pênalti minutos depois, convertido por João Paulo, virando o placar para o Avaí, aos 17: 3 a 2.

Com a vantagem, o Avaí contou com a desorganização do Guarani para ter o controle. Os donos da casa trocavam passes com tranquilidade e ocupavam o campo de ataque, a fim de gastar tempo. Na reta final, o Avaí deixou a bola com o Guarani e recuou as linhas à espera do apito final.

Na próxima rodada, o Guarani tem o confronto paulista contra o Ituano, na terça-feira, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Avaí atua na quarta-feira, num confronto regional, contra o Brusque, às 21h30, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 X 2 GUARANI

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Zé Ricardo, João Paulo e Giovanni (Ademilson); Hygor (William Pottker) e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GUARANI - Vladimir; Diogo Mateus (Luccas Paraizo), Pedro Henrique, Lucas Adell e Heitor; Matheus Bueno (Marlon Douglas), Anderson Leite (Camacho) e Bruno Oliveira (Luan Dias); João Victor, Caio Dantas e Airton (Reinaldo). Técnico: Marcelo Cordeiro.

GOLS - Airton, aos nove, Hygor, aos 19, e Caio Dantas, aos 27 minutos do primeiro tempo. Hygor, aos dois, e João Paulo, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni, João Paulo, Zé Ricardo e Willian Maranhão (Avaí); Pedro Henrique, Lucas Adell, Matheus Bueno, João Victor, Marlon Douglas, Camacho, Luan Dias e Airton (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Willian Pottker (Avaí).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 154.677,00.

PÚBLICO - 7.719 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).