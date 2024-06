Embolo faz gol por cobertura e Suíça inicia Eurocopa com vitória sobre a Hungria

A Suíça confirmou o favoritismo e iniciou a Eurocopa com vitória sobre a Hungria por 3 a 1, neste sábado, no RheinEnergieStadion, em Colônia. Um dos gols da partida foi marcado por Embolo, do Monaco, por cobertura, já nos minutos finais do duelo.

Com a vitória, a Suíça não deixa a Alemanha escapar do radar. Os alemães inauguraram o torneio com goleada sobre a Escócia por 5 a 1 e assumiram a liderança do Grupo A, com três pontos, assim como os suíços, que buscam superar a campanha de 2021, quando conseguiram chegar até as quartas de final.

O início de jogo da Suíça foi de domínio total, tanto que o placar foi inaugurado com 12 minutos. Duah recebeu belo passe de Aebischer e tocou na saída do goleiro para estufar as redes. Vargas teve, aos 19, uma chance clara de fazer o segundo, após receber um 'presente' do defensor, mas parou em uma defesa espetacular de Gulácsi.

Apesar de estar atrás do placar, a Hungria optou por não se arriscar, mas acabou sofrendo o segundo gol. Aos 44, Aebischer arriscou de fora da área para fazer 2 a 0, sem dar tempo para uma reação imediata dos húngaros.

A Hungria voltou com uma postura totalmente diferente no segundo tempo e passou a ameaçar a Suíça, que mostrou certa indecisão sobre se defender ou atacar com mais agressividade. Com isso, a equipe húngara conseguiu diminuir aos 20. Szoboszlai colocou a bola na pequena área e Varga cabeceou para o fundo das redes.

O gol motivou ainda mais a seleção da Hungria, que pressionou a Suíça e esteve muito perto de empatar a partida, mas Embolo resolveu decidir para os suíços. O jogador do Monaco, que havia saído do banco de reservas, fez um lindo gol por cobertura, aos 47, para selar a vitória de sua equipe. Antes do chute, perdeu até a proteção da coxa pelo meio do caminho.

A Hungria volta a campo na quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), para enfrentar a Alemanha, em Stuttgart. No mesmo dia, às 16h, a Suíça pega a Escócia, novamente em Colônia.