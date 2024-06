Em duelo de medalhistas olímpicos, Hebert Conceição derrota Esquiva Falcão por pontos

Hebert Conceição derrotou Esquiva Falcão, por pontos, após dez assaltos, neste sábado, em São Paulo, durante evento do Spaten Fight Night. Os três jurados foram unânimes e apontaram 97-93, 97-92 e 98-91 a favor do boxeador baiano, que conquistou o título brasileiro dos supermédios.

Esta luta reunião pela primeira dois medalhistas olímpicos brasileiros. Hebert foi campeão na Olimpíada de Tóquio-2020, disputada em 2021, enquanto Esquiva foi prata em Londres-2012.

Heber se apresentou em melhor forma física e teve a iniciativa da luta. Esquiva procurou se superar, mas não conseguiu se manter em ritmo forte durante todo o tempo.

Um dos poucos momentos de maior intensidade ocorreu no quarto assalto, quando Hebert pressionou e pareceu ter a chance de mandar o adversário para a lona, mas Esquiva se recuperou no combate.

Com a derrota, Esquiva deve cair no ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB), do qual aparece em 12º lugar, enquanto Hebert deverá surgir na classificação no próximo mês.

Esquiva, de 34 anos, soma 30 vitórias (20 nocautes) e duas derrotas. O lutador capixaba chegou a disputar o título mundial dos médios, mas perdeu para o alemão/italiano Vincenzo Gualtieri, por pontos, após 12 assaltos, no ano passado. O baiano Hebert, de 26 anos, tem agora seis lutas como profissional, com três nocautes.