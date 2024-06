Zé Roberto revela orgulho com feito inédito da seleção feminina e diz: 'Agora é outro torneio'

Um sorriso de ponta a ponta não escondeu a felicidade do técnico Zé Roberto Guimarães de conquistar um feito inédito com a seleção brasileira de vôlei feminina. Neste domingo, o Brasil derrotou a Turquia por 3 sets a 0, e se tornou a única equipe a terminar a primeira fase da Liga das Nações sem perder ao menos uma partida. O treinador considerou o feito como 'motivo de orgulho', mas aproveitou o momento para pedir foco no próximo compromisso, contra a Tailândia, pelas quartas de final.

"Conseguimos um feito nessa Liga das Nações. É a primeira vez que uma equipe vence todos os jogos na fase classificatória. Isso é motivo de orgulho, mas temos que virar a página. Precisamos manter o foco e o envolvimento do grupo. O comprometimento do time com a parte técnica, tática, alimentação e descanso tem sido muito grande. Agora é um novo campeonato e já precisamos pensar na Tailândia. Primeiro temos que passar pela Tailândia e depois pensar nos outros adversários", disse.

Zé Roberto afirmou também que o jogo contra Turquia serviu para analisar pontos de evolução no Brasil. "A Turquia é um time versátil e que tem muita qualidade. Sabemos que elas podem sair de situações difíceis em qualquer momento. Por isso, o foco que tivemos hoje foi muito positivo. Conseguimos ver o que precisamos evoluir no futuro", completou.

Maior pontuadora da partida, com 14, Rosamaria enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido na equipe brasileira. "Mais uma vitória super importante na nossa caminhada. Terminar invicto é motivo de muita felicidade, pois a gente vê o crescimento da equipe. Foi um jogo duro, mas imprimimos o nosso ritmo e conseguimos fazer um bom trabalho. Tem muita coisa pela frente, é um outro campeonato", disse.

A central Carol, por sua vez, admitiu a ansiedade por um possível título. "Estamos muito felizes. Fizemos uma campanha excelente, mas queremos mais. Estamos com sede deste título. Temos tudo para levantar a taça, mas sempre com os pés no chão. Contamos com o apoio de todos vocês", finalizou.

Brasil e Tailândia se enfrentam na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Liga das Nações. O duelo será em Bangkok.