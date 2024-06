Neymar frustra Santos e Flamengo e admite jogar o Mundial de 2025 pelo Al Hilal

Neymar voltou a frustrar os torcedores de Santos e Flamengo, que sonham em contar com o atacante em um futuro próximo. Em entrevista para a Fifa, o craque admitiu o desejo de defender o Al-Hilal no Mundial de 2025, que contará com a presença do próprio clube carioca, além de outras grandes equipes do Brasil, a exemplo de Palmeiras e Fluminense.

"É uma honra para mim jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 defendendo o Al-Hilal. Os melhores clubes e os melhores jogadores do mundo estarão lá, e obviamente este é o lugar onde o Al-Hilal e meus companheiros deveriam estar. As expectativas para o torneio são enormes e tenho certeza que estaremos prontos para representar nossos torcedores", afirmou.

Apesar da declaração, Neymar terá que estender seu contrato com o clube da Arábia Saudita caso não queira correr risco de ficar de fora das fases finais, caso o Al Hilal passe da primeira fase. O brasileiro tem contrato até fim de junho, enquanto que o Mundial será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

A entrevista veio à tona bem quando Neymar se aproximou do Flamengo. Nas últimas semanas, o atacante foi flagrado com a camisa do clube rubro-negro e esteve no Maracanã, onde acompanhou a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. Ele também foi visto no vestiário confraternizando com os jogadores.

Questionado sobre uma possível ida do Flamengo, Neymar evitou prometer, mas não escondeu o desejo de vestir a camisa rubro-negra. No entanto, ele também já prometa retornar ao Santos, clube que o revelou.

O novo Mundial de Clubes possui 32 vagas, das quais 29 já estão preenchidas. Os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão na lista. O torneio será nos Estados Unidos.