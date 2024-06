Eriksen marca, mas Dinamarca cede empate à Eslovênia na Eurocopa

Dinamarca e Eslovênia empataram por 1 a 1 na estreia das duas equipes na Eurocopa, na Arena Stuttgart, na Alemanha, pelo Grupo C. Eriksen abriu o placar no primeiro tempo, para a Dinamarca, que teve maior volume de jogo na partida, mas acabou castigada na etapa final, com o empate em chute de Janza.

As duas equipes demonstraram cautela nos primeiros minutos e pouco criaram. Os dinamarqueses tinham a posse de bola, mas não avançavam com perigo. A primeira chance clara de gol saiu apenas aos 16 minutos. O esloveno Sesko arriscou o tiro de fora da área e mandou a bola à direita da meta de Schmeichel.

Após o susto, logo na sequência, a Dinamarca deu a resposta. Bah cobrou lateral do lado direito da área para Wind, que passou de calcanhar, de primeira, para Eriksen. O centroavante dominou no peito, livre no meio da área, e tocou no canto esquerdo do goleiro Oblak para abrir o placar.

O camisa 10 festejou seu 42º gol pela Dinamarca em seu retorno à Eurocopa exatamente três anos e três dias após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória na derrota por 1 a 0 para a Finlândia, que o deixou oito meses afastado dos gramados.

Apesar da desvantagem no placar, a Eslovênia se manteve recuada, enquanto a Dinamarca trabalhava a bola e tentava levar perigo pelas pontas, principalmente em cobranças de escanteio.

Na etapa final, a partida continuou morna. A Dinamarca continuou dominando as ações e a posse de bola, mas sem agressividade nas subidas ao ataque. Aos 20 minutos, os dinamarqueses quase ampliaram a vantagem. Após contragolpe puxado por Hojbjerg, Kristiansen, do lado esquerdo, tocou rasteiro para Hojlund, que desviou no meio da área, mas teve o chute bloqueado por Oblak.

A Dinamarca acabou castigada por sua inoperância para matar o jogo. Aos 30 minutos, Sesko encheu o pé de fora da área e Schmeichel viu a bola explodir em sua trave esquerda. Na sequência, após cobrança de escanteio, Janza bateu forte, também de fora da área, do lado esquerdo, a bola desviou em Hjulmand e enganou o goleiro dinamarquês: 1 a 1.

O empate animou os eslovenos, que, aos 36, aproveitaram falha da defesa dinamarquesa e quase viraram com Sporar, que acertou a rede do lado de fora. Aos 45, Karnicnik arriscou de longe, mas a bola saiu.

O técnico Kasper Hjulmand ainda fez cinco alterações para reforçar o ataque dinamarquês, mas já era tarde para buscar a vitória.

Na quinta-feira, às 10h (horário de Brasília), a Eslovênia busca seus primeiros pontos contra a Sérvia, em Munique, pela 2ª rodada. No mesmo dia, às 16h, os dinamarqueses enfrentam a Inglaterra, em Frankfurt.