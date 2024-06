António Oliveira exalta empate do Corinthians com um a menos, mas alerta: 'Bom para ninguém'

António Oliveira elogiou o elenco do Corinthians após o empate por 2 a 2 contra o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. Para o técnico, o resultado não foi positivo, mas aceitável, considerando os percalços vividos pelo clube dentro e fora de campo.

Os alvinegros ficaram atrás no marcador duas vezes, mas sustentaram o empate mesmo com nove jogadores na linha. "Diante de todas as dificuldades que tivemos, com um homem a menos nos últimos dez minutos, contabilizando a prorrogação, acaba sendo um resultado que se aceita, apesar de não ser bom para ninguém", alertou o treinador português.

O técnico parabenizou a entrega da equipe, especialmente dos jovens, após a expulsão de Caetano, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 32 do segundo tempo. "Dentro do grupo de 24 jogadores que foram relacionados, 14 são da base. Só dois (Pedro Raul e Matheus Bidu) que estavam no banco de reservas não fizeram a base aqui", ressaltou.

Pressionado pelas más atuações, António Oliveira reafirmou o desejo de continuar no comando do time, mas admitiu que há margem para evolução até a próxima janela de transferências, de 10 de julho a 2 de setembro. O time do Parque São Jorge chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O clube alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Internacional, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.