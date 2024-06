Figueirense e Londrina com vitória e Ferroviária após empate se firmam no G-8 da Série C

Figueirense e Londrina se consolidaram no G-8 - zona de classificação - da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencerem Confiança-SE e São José-RS, respectivamente, neste domingo, dia que foram realizados quatro jogos pela nona rodada. A Ferroviária pontuou fora de casa diante do Caxias-RS e segue entre os primeiros.

O Figueirense recebeu o Confiança-SE no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), e venceu por 2 a 0. Com isso, chegou a 14 pontos em sétimo lugar, abaixo do Londrina, que tem 15 após vencer o São José-RS pelo mesmo placar fora de casa. Os sergipanos estão em 14º com oito, enquanto os gaúchos aparecem em 19º e penúltimo lugar, com quatro.

Jogando fora de casa, no Centenário, em Caxias do Sul (RS), a Ferroviária empatou sem gols com o Caxias. O jogo ficou marcado pelo atraso por causa das fortes chuvas que encharcaram o campo antes mesmo do início. A Ferroviária tem 17 pontos em quarto lugar, enquanto o Caxias soma seis, em 16º, uma posição fora da zona de rebaixamento (Z-4).

Quem também venceu foi o Remo, que fez 1 a 0 no Ypiranga-RS no Baenão, em Belém (PA). Com dez pontos, o time paraense está em décimo, se aproximando da zona de classificação (G-8), fechado justamente pelo time gaúcho, com 12 pontos.

A nona rodada vai ter mais dois jogos na segunda-feira e outro na terça, envolvendo o São Bernardo que vai receber o Sampaio Corrêa.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Remo 1 x 0 Ypiranga

São José 0 x 2 Londrina

Figueirense 2 x 0 Confiança

Caxias 0 x 0 Ferroviária