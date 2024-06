Bia Haddad sobe duas posições no ranking da WTA; Wild e Monteiro sofrem quedas

Mesmo sem entrar em quadra, Beatriz Haddad Maia recuperou duas posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. A número 1 do Brasil subiu para o 18º lugar pouco antes de iniciar sua trajetória na curta temporada de grama no circuito, em Berlim, na Alemanha.

Bia ocupava o 20º posto desde a semana passada, quando sofreu uma queda na lista da WTA por não defender os pontos conquistados na edição de 2023 de Roland Garros. Antes do torneio francês, ela figurava no 14º lugar. A brasileira, contudo, reagiu no ranking nesta segunda mesmo sem jogar nenhum torneio na semana passada.

A subida se deve à movimentação de rivais, entre quedas e subidas. Bia agora aparece logo à frente da belarussa Victoria Azarenka, que costuma ser sua parceira em partidas de duplas. Na temporada de grama, a brasileira poderá seguir reagindo no ranking porque não se destacou nas competições preparatórias para Wimbledon no ano passado. Portanto, tem poucos pontos a defender nesta temporada.

Bia inicia sua campanha na grama no Torneio de Berlim, na Alemanha, jogando em simples e também em duplas. Na chave de simples, ela estreará contra a russa Ekaterina Alexandrova, atual 20ª do mundo. Se vencer, cruzará com a americana Coco Gauff, número dois do mundo. Nas duplas, ela jogará com a compatriota Ingrid Martins.

No masculino, Thiago Wild e Thiago Monteiro perderam três posições cada na lista da ATP. Wild aparece em 74º enquanto o compatriota está em 79º. Felipe Meligeni (149º) e Gustavo Heide (179º) despencaram 21 e 20 colocações, respectivamente. O jovem João Fonseca conquistou sete postos e figura em 217º.

TOP 10

Se no feminino não houve nenhuma alteração na lista das 10 melhores, no masculino a lista dos melhores contou com uma "dança das cadeiras". O australiano Alex de Minaur subiu duas posições e ocupa o sétimo lugar, a mesma colocação de sua carreira. Ele desbancou o norueguês Casper Ruud (8º) e o polonês Hubert Hurkacz (9º), que perderam uma colocação cada.

Confira abaixo o Top 10 do masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 9.480 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.580

3º - Novak Djokovic (SER), 8.360

4º - Alexander Zverev (ALE), 6.885

5º - Daniil Medvedev (RUS), 6.485

6º - Andrey Rublev (RUS), 4.710

7º - Alex de Minaur (AUS), 4.085

8º - Casper Ruud (NOR), 4.025

9º - Hubert Hurkacz (POL), 3.950

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.775

Veja a lista das 10 melhores do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 11.695 pontos

2º - Coco Gauff (EUA), 7.988

3º - Aryna Sabalenka (BEL), 7.788

4º - Elena Rybakina (CAS), 5.973

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.625

6º - Marketa Vondrousova (RCH), 4.503

7º - Jasmine Paolini (ITA), 4.068

8º - Qinwen Zheng (CHN), 4.005

9º - Maria Sakkari (GRE), 3.980

10º - Ons Jabeur (TUN), 3.748