Sport anuncia acordo para a venda de Pedro Lima ao Wolverhampton, da Inglaterra

O Sport anunciou, nesta segunda-feira, o acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, para a cessão de direitos econômicos do lateral-direito Pedro Lima, considerado uma das revelações da base do clube.

Por meio de suas redes sociais, o clube pernambucano informou que a negociação está sujeita às condições de praxe, entre eles, a aprovação do atleta na realização dos exames médicos. A estimativa da venda do atleta gira em torno dos 7,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 43,8 milhões).

O clube do Recife apontou que o presidente Yuri Romão e o comitê gestor de futebol ainda vão detalhar a operação envolvendo a saída do atleta quando toda a negociação for concluída.

Pedro Lima, que também estava no radar do Chelsea, da Inglaterra, ficou fora da partida de domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo que o Sport superou o Mirassol por 1 a 0.

Em meio à negociação, a equipe rubro-negra trabalha para voltar a brigar pelo topo da tabela. Com 18 pontos, o Sport vem de duas vitórias seguidas na competição.