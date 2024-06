Santos notifica Cruzeiro e Juventus por negociação de Kaio Jorge e admite levar caso à Fifa

O Santos notificou, nesta segunda-feira, o Cruzeiro e a Juventus, da Itália, por conta da negociação envolvendo o atacante Kaio Jorge. O jogador foi anunciado pelo clube mineiro como reforço para o Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge foi vendido ao time italiano por 3 milhões de euros em agosto de 2021. O Santos alega que, no contrato, consta uma cláusula onde a equipe paulista tem preferência em qualquer caso de transferência do atleta.

Em nota, a equipe paulista informa que, por intermédio de seu Departamento Jurídico, as duas partes foram notificadas. O clube agora aguarda a manifestação tanto de Cruzeiro, como da Juventus, para apresentação de eventual demanda à Fifa.

O informativo santista explica ainda que a equipe de Turim anunciou oficialmente em seu site a negociação do atleta ao clube brasileiro no dia 11 de junho. Simultaneamente, o clube mineiro confirmou a transação pelos canais oficiais.

De acordo com o texto no site do Santos, "em nenhum momento, o Santos foi comunicado sobre as informações da transação ou consultado sobre o interesse em readquirir o jogador."

Já em relação ao time, o presidente Marcelo Teixeira teve uma reunião com os jogadores para cobrar uma reação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos vem de quatro derrotas seguidas na competição e, nesta quarta-feira, recebe o Guarani na Vila Belmiro. Uma nova derrota pode provocar mudanças no comando técnico da equipe.