Seleção masculina supera Holanda, emplaca 2ª vitória seguida e reage na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei emplacou a segunda vitória consecutiva e reagiu na Liga das Nações, rumo à vaga na fase final da competição, considerada neste ano como preparatória para a Olimpíada de Paris-2024. Nesta terça-feira, o time comandado por Bernardinho buscou a virada sobre a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/23, 31/29 e 25/20.

O triunfo em Manila, nas Filipinas, devolveu o Brasil à briga pelas primeiras posições, agora com 19 pontos, após seis vitórias em nove jogos. A Itália aparece na liderança, com 21. As demais seleções ainda entram em quadra nesta terça, podendo alterar a posição da seleção na tabela.

A partida foi marcada por um duelo direto entre Darlan e Nimir Abdel-Aziz, maior pontuador da Liga das Nações até agora. Darlan fez sua parte, ao registrar 26 pontos, mais de um set inteiro. O holandês, contudo, voltou a surpreender, com seus 38 pontos, liderando o quesito na competição.

A força de Nimir ficou evidente logo no primeiro set, quando contribuiu com 11 pontos. A seleção holandesa aproveitou certa hesitação do Brasil para abrir vantagem e fechar a primeira parcial.

O segundo set teve como protagonista Darlan. O brasileiro marcou 10 pontos e comandou a reação da equipe de Bernardinho, que escalou a equipe também com Cachopa, Flávio, Lucão, Lucarelli, Leal e o líbero Thales. O Brasil embalou de vez no terceiro set, com ajuda dos seguidos erros do time holandês. E, na quarta parcial, contou com a força e a inspiração dos irmãos Darlan e Alan.

A seleção volta à quadra na quinta-feira, às 8 horas (horário de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos. Na sequência, os adversários serão o Canadá, na sexta, e a França, no domingo.